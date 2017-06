«Sit-in» à Sainte-Justine pour signaler le manque d'infirmières

(Cogeco Nouvelles) - Le personnel infirmier de l'unité de pédiatrie du CHU Sainte-Justine a tenu un «sit-in» improvisé durant le nuit de lundi, pour protester contre le manque d'infirmières.

En entrevue au 98,5 FM, ce matin, Félix-Olivier Bonneville, du Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires, a expliqué que le problème perdure depuis des mois et menace la sécurité des patients et du personnel infirmier.

Il affirme que tous les soins essentiels ont été donnés aux enfants. Certains soins ont cependant été retardés.