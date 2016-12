Service à l'auto ou... service à la zamboni? (vidéo)

(98,5 FM) - C'est le genre de scène qu'on voit seulement au Canada.

Au volant de sa zamboni, l'Albertain Jesse Myshak a décidé de s'arrêter au service à l'auto du Tim Horton's mardi après-midi pour commander un chocolat chaud.

Il n'est pas passé inaperçu.

Plusieurs personnes sont sorties du restaurant pour photographier et filmer la scène.

Deux jours après, la vidéo de Myshak au volant de sa zamboni circule toujours sur les réseaux sociaux. Il a accordé des dizaines d'entrevues à travers le pays.

Le chauffeur de zamboni

The most Canadian thing you'll see today. pic.twitter.com/qnKTBPmtQH