Séries télé: les suggestions d'Émilie Perreault

The Crown (Photo: IMDB)

On en parle en ondes : Quelles séries écouter en rafale pendant le temps de fêtes? (5:32) Publié le jeudi 22 décembre 2016 dans Puisqu'il faut se lever Avec Émilie Perreault

(98,5 FM) - Vous êtes en vacances dans le temps des Fêtes? Voici quelques suggestions de séries télé à regarder gracieuseté d'Émilie Perreault.

Vous trouverez des séries québécoises, américaines, britanniques ainsi que deux films.

Bon visionnement!

En anglais

Black Mirror (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Eighties (CNN)

This is us (CTV)

En français

Fatale-Station (Tou.tv)

Appelez mon agent (Tou.tv)

L’imposteur (TVA)

Deux films

Barry (Netflix)

Captain America: Civil War (Diffusé sur Netflix le 25 décembre)