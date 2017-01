Sept moments où Obama a lâché son fou (vidéos)

À lire aussi: Obama en 7 moments politiques marquants (vidéos)

(98,5 fm) - Barack Obama sera reconnu pour plusieurs accomplissement politiques, mais également pour de nombreux moments où il s'est présenté comme un citoyen ordinaire avec un fort sens de l'humour et de l'autodérision.

Voici sept d'entre eux:

1 : Les Obama se font prendre par la «Kiss Cam»

Barack et Michelle Obama ont toujours été considéré comme un couple amoureux et complice. Ce moment cocasse où ils sont ciblés par la « Kiss Cam » lors d’un match de l’équipe américaine de basketball le confirme.

2 : Barack fait honte à sa fille aînée

Le président a profité des festivités du 4 juillet pour chanter joyeux anniversaire à Malia sa fille ainée qui célébrait son 18e anniversaire affirmant au passage que c’était son rôle comme père de lui faire honte.

3 : Guerre amicale entre les Obama et la monarchie britannique

Par l’entremise des médias sociaux, le prince Harry, aidé de sa grand-mère la reine Elizabeth, se sont amusés à taquiner les Obama affirmant qu’ils allaient dominer la compétition aux Jeux Invictus. Ces Jeux sont l’initiative du prince Harry et s’inspirent des Jeux paralympiques, en offrant une compétition internationale pour les soldats et vétérans de guerre blessés.

4 : Jimmy Fallon et Barack Obama, une grande amitié

Barack Obama a souvent participé aux émissions de variété américaines dont The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Parmi ses performances mémorables, son bilan présidentiel et son opinion sur la dernière élection dans le segment «Slow Jam the News».

5 : Obama se moque de Donald Trump

Il ne pensait pas qu’un jour ce dernier allait devenir son successeur lorsqu’il l’a choisi pour cible au traditionnel souper des correspondants. En 2011, il a profité de l’occasion pour se moquer de façon singulière de Donald Trump et ridiculiser son affirmation au sujet de sa nationalité.

6 : «Obama out»

Son dernier souper des correspondants est mémorable en soi. Mordant et sarcastique, le 44e président ne s’est pas gêné pour faire preuve d’autodérision et pour lancer des flèches à ses adversaires républicains.

7 : Sa bromance avec Joe Biden

Il ne s’agit pas de moments en particulier, mais de leur légendaire complicité en général. Le président et vice-président des États-Unis se sont toujours présentés comme de grands complices et ont fait preuve d’humour à plus d’une occasion.

Valérie Beaudoin, 98,5fm