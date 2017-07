Sean Spicer, une source inépuisable de gags et de caricatures (vidéos)

(98,5 FM) - La démission du porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer va créer un vide dans les milieux de l'humour aux États-Unis.

Spicer était devenu un sujet inépuisable de blagues, d’imitations et de caricatures dans les monologues des animateurs de talk show de fin de soirée, comme Steve Colbert, Seth Meyers, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Trevor Noah.

Certains d’entre eux ont réagi à l’annonce de son départ de la Maison Blanche.

Les mots me manquent. Ils lui manquaient à lui aussi - Stephen Colbert

Words fail me. And they failed him, too. https://t.co/eSEG3emuLj