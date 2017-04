Sean Spicer tient des propos désobligeants (vidéo)

(Cogeco Nouvelles) - Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a fait réagir bon nombre d'Américains lorsqu'il a comparé le président syrien Bachar al-Assad à Adolf Hitler, mardi.

En point de presse, Sean Spicer a comparé le président syrien à Adolf Hitler en disant que le dirigeant allemand «aussi ignoble était-il ne s’était pas abaissé à utiliser des armes chimiques» comme l’avait fait Bachar al-Assad.

Tentant de clarifier ses propos, Spicer a dit ceci : «au moins Hitler n’utilisait pas de gaz sur sa population comme l’a fait Assad en les jetant au milieu de villes.»

Lorsque les journalistes lui ont rappelé que les nazis avaient tué des millions de Juifs dans des chambres à gaz, il a ajouté : «Hitler a utilisé du gaz dans des centres de l’Holocauste, je sais ça.»

Les propos du porte-parole de la Maison-Blanche ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs journalistes et personnalités ont fustigé Spicer pour ses propos.

I hope @PressSec takes time to visit @HolocaustMuseum. It's a few blocks away. https://t.co/24fNoMUyS8