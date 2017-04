Sarah McLachlan et Leonard Cohen honorés aux Prix Juno

OTTAWA - Les prix Juno ont rendu hommage à deux grands artistes canadiens: Sarah McLachlan et Leonard Cohen, dimanche soir.

La première a été intronisée au Panthéon de la musique canadienne tandis que la mémoire du second, décédé en novembre dernier, a été saluée par la chanteuse Feist.



McLachlan, qui compte dans sa collection trois Grammy et neuf Juno, a reçu des messages de félicitations de Sheryl Crow, de Diana Krall, de James Taylor, de Josh Groban, des soeurs Tegan et Sara Quin ainsi que de l'ancien président américain Bill Clinton.



« J'ai le meilleur emploi au monde. La musique est mon église. Elle est mon réconfort et mon salut », a-t-elle lancé, émue et fière à la fois.



Feist a célébré la vie de Leonard Cohen en interprétant une chanson de l'auteur-compositeur-interprète montréalais Hey, That's No Way To Say Goodbye, tandis que des images de ce dernier défilaient sur un grand écran.

L'hommage a été présenté par le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire.

« La richesse de son oeuvre est si grande, a déclaré la chanteuse avant le gala. C'est une oeuvre qui s'inspire, je le sens, d'une profonde vie intérieure. »



Animé par le chanteur Bryan Adams et le comédien Russell Peters, le gala s'est déroulé au centre Canadian Tire. C'est le groupe A Tribe Called Red et la chanteuse Tanya Taga qui ont eu le redoutable honneur de lancer le spectacle. Plusieurs autres artistes ont interprété un numéro dont The Strumbellas et Ruth B.



La chanteuse albertaine Ruth B a été la première à monter sur la scène pour accepter un trophée. Elle a enlevé le Juno dans la catégorie révélation de l'année (artiste).



Alessia Cara a reçu le Juno du meilleur album pop pour «Know-It-All».