Salaires des dirigeants de Bombardier: autre manifestation à Montréal

MONTRÉAL - La société Bombardier semble incapable de calmer une partie de la colère publique provoquée par la hausse des rémunérations de ses principaux dirigeants.

Plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés, dimanche, devant les bureaux du premier ministre Philippe Couillard pour protester contre les rémunérations que se versent les dirigeants de l'entreprise. Ils y ont lancé des avions de papier.

Plus tôt, ces manifestants avaient défilé dans les rues du centre-ville au cours d'une marche qui s'était amorcée devant le siège social montréalais de Bombardier.

Ils demandent au gouvernement québécois d'imposer des conditions aux entreprises qui reçoivent des subventions publiques afin de s'assurer que les emplois sont protégés et les bonis versés aux dirigeants limités.

Bombardier doit faire face à la colère de la population depuis la publication de la circulaire de sollicitation envoyée aux actionnaires en vue de l'assemblée annuelle du 11 mai faisant état que la rémunération totale des cinq plus hauts dirigeants de la multinationale et de son président directeur du conseil, Pierre Beaudoin, a totalisé environ 32,6 millions $US, une hausse d'environ 50 pour cent.

En février dernier, Ottawa avait octroyé un prêt de 372,5 millions $CAN remboursable sur 15 ans à Bombardier pour le développement de la CSeries et du Global 7000. Le gouvernement québécois avait déjà injecté 1,3 milliard $ dans la CSeries.

Depuis, le chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, a annoncé que l'entreprise a décidé de repousser le versement d'un an de ces paiements, en les rendant conditionnels à l'atteinte des objectifs du plan de redressement de M. Bellemare, dont la réalisation est prévue pour 2020.

Initialement, les sommes visées devaient être versées à compter de 2019.

Une manifestation pour protester contre les rémunérations versées

à la haute direction de Bombardier avait attiré quelque 200 personnes, la semaine dernière.

Mercredi dernier, le gouvernement Couillard a bloqué une nouvelle tentative de l'opposition visant à inciter la direction de Bombardier à renoncer à ses augmentations pour 2016. La motion de l'opposition a été battue à 61 contre 43 lors d'un vote.