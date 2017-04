Salaire des dirigeants de Bombardier: des changements aujourd'hui? (vidéo)

MONTRÉAL - La compagnie Bombardier informerait ses actionnaires lundi que des changements aux rémunérations de certains de ses dirigeants figureront dans une nouvelle circulaire de sollicitation à être remise aux autorités réglementaires.

Les protestations ont été nombreuses dans le public et dans la classe politique depuis la publication de la circulaire de sollicitation envoyée aux actionnaires pour l'assemblée annuelle du 11 mai.

Elle indiquait que la rémunération totale des cinq plus hauts dirigeants de la multinationale et de son président directeur du conseil, Pierre Beaudoin, totalisait environ 32,6 millions $US, une hausse d'environ 50 pour cent.

Plusieurs mois plus tôt, le gouvernement du Québec avait injecté 1 milliard $ US de fonds publics dans le programme des avions CSeries de Bombardier et en février dernier, le gouvernement du Canada a octroyé à la compagnie un prêt de 372,5 millions $ CAN remboursable sur 15 ans pour le développement de la CSeries et du Global 7000.

Face à la grogne, le chef de la direction de Bombardier (TSX:BBD.B), Alain Bellemare, a annoncé il y a quelques jours le report d'un an du versement des paiements aux dirigeants en les rendant conditionnels à l'atteinte des objectifs du plan de redressement de la compagnie dont la réalisation est prévue pour 2020. Pour sa part, M. Beaudoin a renoncé à la majoration de sa rémunération.

Cependant, les protestations n'ont pas cessé. Dimanche, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés devant les bureaux du premier ministre Philippe Couillard, à Montréal, pour protester contre les rémunérations que se versent les dirigeants de l'entreprise. Leur manifestation avait débuté devant le siège social de Bombardier, au centre-ville.

Bombardier prévoit mettre à pied 14 500 employés d'ici à la fin de 2018. En 2016, elle a encaissé une perte de près de 1 milliard $.