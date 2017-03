Saint-Hyacinthe: un des 2 ados prend la direction de Pinel

(98,5 FM) - Un des deux adolescents de Saint-Hyacinthe accusés d'avoir planifié le viol et le meurtre de plusieurs élèves de leur école secondaire ne subira pas de procès criminel.

Mardi après-midi, au Palais de justice de Saint-Hyacinthe, la juge a déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux l'un des deux adolescents accusés d'avoir voulu violer, droguer et assassiner des collègues de classes.

La Couronne et la Défense avaient présenté une demande conjointe à cet effet plus tôt mardi après-midi.

Faut rappeler que cet adolescent âgé de 16 ans faisait face à 12 accusations criminelles. Depuis son arrestation l'automne dernier, il a subi plusieurs évaluations psychologiques et psychiatriques.

«Les experts s'entendent tous pour dire que ce jeune souffrait de troubles mentaux sévères et sérieux au moment où les crimes auraient été commis. Ces experts pensent qu'il souffre de schizophrénie, qu'il était très confus et qu'il entendait des voix. Il n'était pas en mesure de distinguer le bien du mal. Il ne peut donc pas être tenu responsable», a expliqué Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Média qui suit cette affaire.

Il sera détenu à l'Institut Philippe-Pinel et sera évalué par la Commission d'examen des troubles mentaux.

«Il y a un long processus administratif qui va se mettre en branle à compter d'aujourd'hui pour que ce jeune soit évalué (et traité). Au cours des prochains mois, on va déterminer à quel point il représente un danger pour la société. C'est la Commission d'examen des troubles mentaux qui va s'occuper de son dossier.»

Son co-accusé, qui est âgé de 14 ans, sera de retour devant le Tribunal au mois d'avril. Il fait face à un total de 11 accusations criminelles.

«Il y a des négociations entre la Couronne et la Défense. On ne sait pas s'il va subir un procès ou s'il sera lui aussi déclaré non criminellement responsable ou s'il va plaider coupable.»