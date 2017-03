Russie: le gendre de Donald Trump répondra aux questions

WASHINGTON - Le gendre du président américain Donald Trump a offert de répondre aux questions d'un comité sénatorial concernant des rencontres avec l'ambassadeur russe et d'autres dirigeants.

La Maison-Blanche dit que Jared Kushner a accepté de rencontrer le comité présidé par le sénateur de la Caroline du Nord Richard Burr, mais que la rencontre n'a pas encore été confirmée.

La Maison-Blanche a rappelé que M. Kushner a agi, pendant la campagne présidentielle de 2016, comme principal interlocuteur des gouvernements étrangers.

On ne sait pas encore quand ou comment la rencontre aura lieu, ni si M. Kushner sera à ce moment sous serment.

Les élus américains enquêtent sur des liens possibles entre la campagne Trump et des responsables russes, et une possible ingérence de la Russie dans la campagne de l'an dernier.

M. Kushner est le quatrième membre de l'entourage de M. Trump à accepter de répondre aux questions des différents comités qui s'intéressent aux liens nébuleux avec la Russie. L'ancien directeur de campagne de M. Trump, Paul Manafort, le conseiller Carter Page et un proche de M. Trump, Roger Stone, se sont portés volontaires la semaine dernière.

Les rencontres entre des proches de M. Trump et l'ambassadeur de Russie font sourciller notamment parce que ceux qui y ont participé n'ont pas été d'une transparence absolue à ce sujet.