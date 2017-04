Russie: des manifestations anti-Poutine engendrent des dizaines d'arrestations

MOSCOU - Des manifestants se réunissaient dans de nombreuses villes de la Russie samedi, plusieurs appelant le président Vladimir Poutine à ne pas briguer un quatrième mandat aux prochaines élections. Des dizaines de protestataires ont été arrêtés à Saint-Pétersbourg.

Le principal rassemblement, à Moscou, s'est déroulé de façon pacifique, bien qu'il n'ait pas été approuvé par les autorités. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans un parc puis se sont déplacées en direction d'un immeuble de l'administration présidentielle pour présenter des lettres invitant M. Poutine à se détourner d'une course électorale en 2018.

À Saint-Pétersbourg, des journalistes de l'Associated Press ont vu des dizaines de personnes se faire arrêter. Le collectif OVD Info, qui surveille la répression politique, faisait de son côté état de davantage d'arrestations dans plusieurs villes, en relevant notamment 20 à Toula et 14 à Kemerovo.

Le président Poutine n'a pas annoncé ses intentions quant aux élections de l'an prochain.

Ce dernier domine la sphère politique russe depuis qu'il est devenu président, au jour de l'an de 1999, quand Boris Eltsine a démissionné. Même s'il s'était "éloigné" du Kremlin pour devenir premier ministre, de 2008 à 2012, en raison de limitations relatives aux mandats, il était resté le véritable leader de la Russie.

Les manifestations de samedi ont eu beaucoup moins d'ampleur que celles du 26 mars, au sein desquelles la présence de nombreux jeunes avait été remarquée.

L'appel à prendre la rue avait cette fois été donné par l'organisation Russie ouverte, lancée par l'adversaire du Kremlin Mikhaïl Khodorkovski.

Ce dernier, qui a déjà, à une certaine époque, été qualifié de l'homme le plus riche en Russie, a été arrêté en 2003 et a purgé 10 ans de prison pour évasion et fraude fiscales. Les partisans de M. Khodorkovski y voient là une forme de persécution politique. Ayant obtenu le pardon en 2013, il a quitté la Russie et a fondé Russie ouverte au Royaume-Uni.

Mercredi, le procureur général de la Russie a banni Russie ouverte en tant qu'organisation étrangère indésirable. La branche moscovite du groupe estime toutefois être une entité administrative indépendante et soutient donc ne pas devoir se soumettre à une telle interdiction.