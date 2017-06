Royaume-Uni: Theresa May aurait perdu le pari d'élections anticipées

LONDRES - Les conservateurs de Theresa May pourraient ne pas sortir tout à fait indemnes de la campagne électorale. Le Parti conservateur perdrait de peu sa majorité, même s'il devait rester la première formation à la Chambre des communes, selon des sondages menés à la sortie des bureaux de scrutin, jeudi soir.

Plus de quatre heures après la fermeture des bureaux de scrutin, la BBC donnait les projections suivantes: 322 sièges aux conservateurs, 261 aux travaillistes, 32 aux indépendantistes écossais et 13 aux libéraux-démocrates.

Ces nouvelles projections pouvaient représenter un léger soulagement pour le parti au pouvoir. Les premières projections affichées après la fermeture des bureaux de scrutin ne leur donnaient que 314 des 650 sièges.

Mme May n'était plus qu'à quatre sièges de pouvoir former une majorité.

Même si elle remportait la victoire, l'avenir pourrait s'annoncer difficile pour la cheffe conservatrice, elle qui avait déclenché des élections anticipées dans l'espoir de renforcer sa majorité.

Les bureaux de scrutin ont fermé à 22 h, heure locale.

Cinq heures après la fermeture des bureaux, les travaillistes avaient enlevé 131 sièges, selon la BBC. Les conservateurs en avaient remporté 108. Les indépendantistes écossais, les grands perdants de la soirée, s'en contentaient de 17, le DUP, un parti unioniste irlandais, sept. Les libéraux-démocrates, qui ont vu la défaite d'un de leurs principales têtes d'affiche, Nick Clegg, et le Sinn Fein en comptaient deux. Une candidate indépendante et trois indépendantistes gallois ont aussi été élus.

Le leader travailliste Jeremy Corbyn se réjouissait déjà des résultats. «Peu importe le résultat final, notre campagne positive avait changé la politique pour le mieux», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Les électeurs britanniques étaient appelés à élire leur prochain gouvernement, au terme d'une campagne électorale qui a été le théâtre de deux attaques terroristes sanglantes.

Le scrutin devait à l'origine être dominé par la décision du Royaume-Uni de claquer la porte de l'Union européenne, Mme May ayant expliqué qu'elle appelait les Britanniques aux urnes pour se doter d'un mandat plus fort afin de négocier le «Brexit».

Les électeurs sont toutefois plus conscients que jamais de la menace terroriste qui pèse sur le pays, dans la foulée des attentats qui ont fait 22 morts à Manchester et huit à Londres.

L'avance considérable que détenait le Parti conservateur de Mme May face au Parti travailliste du controversé Jeremy Corbyn a fondu au fil de la campagne.

Mme May a été critiquée pour une campagne morne et sa proposition de forcer les aînés à payer davantage pour leurs soins, ce que certains ont qualifié de «taxe sur la démence».

M. Corbyn, en revanche, a promis de mettre fin aux mesures d'austérité imposées dans la foulée de la crise financière mondiale. Il a proposé un nouveau financement pour la santé, l'éducation et la police, de même que la nationalisation des services ferroviaires et de l'approvisionnement en eau potable.