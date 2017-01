On en parle en ondes : Fini les salons de massages érotiques dans Rosemont Petite-Patrie (9:54) Publié le mercredi 25 janvier 2017 dans Dutrizac Avec Benoît Dutrizac

(98,5 FM) - L'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie a retiré le permis à huit salons de massage de son secteur, mercredi.

La direction de l'arrondissement a effectué six inspections pour vérifier le type de services offerts par ces salons de massage et elle a constaté qu'ils n'étaient pas conformes au certificat demandé à la ville.



Deux dossiers se sont réglés par la fermeture volontaire et par le refus d'émission du permis.