Roadtrip Grimard Optique : Évadez-vous avec Voyages CAA-Québec - Itinéraire 2

Pour apprécier la route – Cantons-de-l'Est

Découvrez les magnifiques paysages des Cantons-de-l’Est, ses lacs, comme le Massawippi, le Memphrémagog ou encore celui des Nations. Les villages pittoresques qui longent les routes touristiques vous proposent gastronomie et produits du terroir. Laissez-vous tenter!

À ne pas manquer!

Une trentaine de moines bénédictins habitent toujours l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac . Au travers de la prière, ils participent à la vie économique de la région en produisant cidres, compotes et fromages vendus à l’Abbaye que vous pouvez visiter.

. Au travers de la prière, ils participent à la vie économique de la région en produisant cidres, compotes et fromages vendus à l’Abbaye que vous pouvez visiter. Vos yeux et votre nez seront sollicités dès que vous arriverez aux abords de Bleu Lavande . Pour une visite des champs, pour un repas au bistro ou pour des achats en boutique, à vous de choisir.

. Pour une visite des champs, pour un repas au bistro ou pour des achats en boutique, à vous de choisir. Les amateurs d’antiquités sont aux anges à North Hatley , l’endroit idéal pour dénicher la perle rare. Destination estivale par excellence des familles américaines du début du XXe siècle, les maisons qui les accueillaient, aujourd’hui centenaires, terminent le tableau.

, l’endroit idéal pour dénicher la perle rare. Destination estivale par excellence des familles américaines du début du XXe siècle, les maisons qui les accueillaient, aujourd’hui centenaires, terminent le tableau. Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de voyager sous terre. L’Épopée de Capelton vous emmène dans l’ancienne mine de cuivre, vieille de 150 ans. Un musée, un parcours d’hébertisme et la tour du prospecteur sont aussi proposés.

vous emmène dans l’ancienne mine de cuivre, vieille de 150 ans. Un musée, un parcours d’hébertisme et la tour du prospecteur sont aussi proposés. Véritable galerie d’art à ciel ouvert, les 15 Murales de Sherbrooke vous dévoilent l’histoire et la culture de la ville. Découvrez-les grâce à un quiz ou joignez-vous à un des tours-spectacles.

Directions :

10-245-Bolton-Chemin Nicholas Austin-112 – Magog 247-Chemin de Fitch Bay-141 –Ayer’s Cliff 208-143-Chemin Sherbrooke – North Hatley 108 – Lennoxville- 43 – Sherbrooke 112-10 – Montréal

Voyez maintenant l’itinéraire détaillé.

Pour s’amuser en famille – Outaouais







Cette escapade en Outaouais est l’occasion de renouer avec la nature et de découvrir, avec les enfants, la faune de chez nous. Que ce soit en sillonnant le parcours du parc Oméga, en visitant le parc Jacques-Cartier (à Gatineau) ou le parc national de Plaisance (Sépaq), les passionnés d’animaux et les photographes en herbe seront comblés. Et pourquoi pas inclure un « tour du monde » à votre escapade?

À ne pas manquer!

Les animaux sont en liberté au parc Oméga et vous, bien installés dans le confort de votre véhicule. Apportez vos carottes et Wapitis, daims ou autres cervidés s’approcheront pour les croquer!

et vous, bien installés dans le confort de votre véhicule. Apportez vos carottes et Wapitis, daims ou autres cervidés s’approcheront pour les croquer! Le Canada fête ses 150 ans cette année, occasion unique pour les artisans des mosaïcultures de se laisser aller. Le résultat : les MOSAÏCANADA 150/2017 au parc Jacques-Cartier.

au parc Jacques-Cartier. Un tour du monde au Musée canadien des enfants , c’est une excursion à dos de chameau dans le désert, une visite d’une pyramide ou encore une balade en pousse-pousse motorisé en Thaïlande. Costumes, jeux et sourires garantis!

, c’est une excursion à dos de chameau dans le désert, une visite d’une pyramide ou encore une balade en pousse-pousse motorisé en Thaïlande. Costumes, jeux et sourires garantis! Vous connaissez le parc national de Plaisance? Vous devriez… au programme : sentiers pédestres, pistes cyclables, canot, kayak et ornithologie.

Directions :

Montréal 15-50-323-148 – Montebello- 50 – Gatineau 148-50 – Montréal

Voyez maintenant l’itinéraire détaillé.

Un petit conseil avant de partir?

Vous prévoyez une randonnée pédestre, une excursion en forêt, une descente en canot, une semaine de camping, une balade à vélo, un piquenique sous les arbres… Pensez vert! Si vous voulez profiter de la nature encore longtemps, vous devez la préserver à chacune de vos sorties… Lire la suite