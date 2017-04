Risque de bactérie: rappel de plusieurs marques de farine vendues au Canada

OTTAWA - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) élargit l'avis de rappel de marques de farines qu'elle a diffusé le 12 avril dernier.

La compagnie Ardent Mills procède au rappel de diverses marques de farines et de produits à base de farine en raison de la présence possible de la bactérie E. coli O121. Quinze produits de marque Robin Hood et un de marque Creative Baker font l'objet du rappel; ils ont été vendus partout au Canada.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O121 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent causer des nausées, des vomissements, des crampes abdominales plus ou moins aiguës et de la diarrhée.

Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. La maladie peut même causer la mort.

L'ACIA signale que des cas de maladie associés à la consommation de farine ont été rapportés mais que pour le moment, aucun cas confirmé associé à la consommation des produits visés par l'avis de rappel n'a été constaté.