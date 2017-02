Retrait du crucifix à l'hôpital: le cardinal Lacroix y voit un manque de respect

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix qualifie de «manque de respect» le refus du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec de remettre en place le crucifix de l'Hôpital du Saint-Sacrement.

La décision de retirer le crucifix a engendré une vive polémique dans la Vieille Capitale, polémique qui a fait boule de neige dans les médias locaux, les réseaux sociaux et le monde politique.

Dans un communiqué diffusé mardi, le cardinal Lacroix dit douter que les motivations du CHU «soient bien fondées».

Exprimant sa «vive déception», l'archevêque de Québec évoque à mots couverts le débat sur la laïcité, estimant que le retrait du crucifix «exprime tout le contraire» de la discussion publique «de tolérance, d’accueil, de respect de la différence et d’ouverture» qui a cours présentement.

Le représentant du clergé ne perd pas espoir, cependant disant avoir «peine à croire que ce soit la fin de l’histoire» et ne cache pas son admiration envers «tous ceux et celles qui ont osé faire connaître leur mécontentement avec respect et conviction.»

Le cardinal s'interroge sur ce qui pourrait être «la prochaine cible», si cette situation n'est pas corrigée.

Reconnaissant que «la vie et l’œuvre de nos prédécesseurs, qu’ils soient des religieux ou des personnes laïques, n’ont sans doute pas été parfaites», il affirme que cela n'empêche pas les citoyens «d’être fiers et respectueux» de leur passé.

Le cardinal Lacroix invite la population à faire connaître son insatisfaction aux autorités et les responsables des hôpitaux et autres institutions publiques à faire preuve des «bons discernements, libres de toute idéologie laïciste.»

Selon lui, «il importe de distinguer la laïcité de la doctrine laïciste, pour favoriser une laïcité ouverte.»

La décision de retirer le crucifix, la semaine dernière, faisait suite à la plainte d'un usager.

Dans une récente lettre à l'archevêché, la direction du CHU de Québec soutient être tenue «à l’obligation de neutralité religieuse de l’État.»

Elle avance comme argument qu'elle doit «respecter en premier lieu les droits de (ses) patients, lesquels sont en quelque sorte captifs de l’institution.»

Sur la base de cette «captivité», elle invoque la position de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse voulant qu'un symbole religieux ne pose pas de problème particulier lié à la Charte des droits et libertés «à moins que ledit symbole n’acquière un caractère coercitif (...) lorsque la clientèle de l’institution est vulnérable, parce que captive, jeune ou influençable, comme dans une école, par exemple.»