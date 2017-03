Retour à l'heure avancée de samedi à dimanche

MONTRÉAL - Ce sera le retour à l'heure avancée dans la nuit de samedi à dimanche.

À 2h, il sera donc 3h, ce qui signifie une heure de sommeil de moins pour ceux qui doivent se lever tôt.

Par contre, pour les couche-tard, ceux qui fréquentent les bars, brasseries, tavernes, clubs et restaurants, il est à noter que la vente de boissons alcooliques sera interdite à partir de 2h.

Et comme c'est le cas à tous les changements d'heure, les services de protection contre les incendies incitent fortement les citoyens à vérifier les avertisseurs de fumée et à remplacer les piles. A noter que les détecteurs de fumée doivent également être remplacés tous les 10 ans.

A Montréal, l'an dernier, 11 personnes sont décédées dans des incendies, et dans la plupart des cas, les avertisseurs de fumée étaient non fonctionnels. Les détecteurs de fumée d'environ 25 pour cent des résidences de Montréal seraient non conformes.

Samedi, des étudiants de l'Académie des pompiers, accompagnés des agents de prévention du SIM, sillonneront les rues de plusieurs secteurs de l'agglomération de Montréal afin de sensibiliser la population à l'importance des avertisseurs de fumée. En plus de faire la vérification d'appareils et de communiquer des renseignements pratiques, ils remettront, au besoin, des piles et des avertisseurs de fumée aux citoyens.