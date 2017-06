Retards de livraison: la SAQ fait son mea culpa

(98,5 FM) - La SAQ promet de livrer au cours de la présente semaine les commandes d'alcool de centaines de restaurants, retardées par un problème informatique.

«On a eu un pépin au niveau des importations privées, a expliqué Catherine Dagenais, vice-présidente et chef de l'exploitation de la SAQ, au micro de Paul Arcand. Nous n'avons pas été en mesure de les livrer, mais tout sera livré cette semaine.»

Le problème, qui a été provoqué par l'installation d'un nouveau système de prise de commandes, a affecté près de 900 restaurants et bars à Montréal durant la fin de semaine.

«C'est un système qui a été implanté la fin de semaine dernière après le Grand Prix, a fait savoir la gestionnaire. C'est un nouveau système, il y a une courbe d'apprentissage et il y a eu des bogues qui ont occasionné des ratés.»

Plusieurs restaurateurs ont déploré de ne pas avoir été avertis par la société d'État.

«On a informé tous nos restaurateurs qu'il pourrait y avoir des ralentissements et quand on vu que les commandes ne sortaient pas comme elles le devaient, on a envoyé un courriel à tous nos clients. C'est une situation qui nous désole, ce n'était pas notre volonté d'avoir ces problèmes informatiques.»

La SAQ invite tous les restaurateurs à communiquer avec leur point de contact pour s'assurer du bon déroulement des livraisons cette semaine.