(98,5 FM) - Selon un article exclusif du Journal de Montréal, l'ex-directrice du financement du PLQ, Violette Trépanier, aurait menti lors de son témoignage devant la commission Charbonneau.

Selon le Journal de Montréal, l'ancienne responsable du financement au Parti Libéral, Violette Trépanier, n'a pas tout dit lors de son passage devant la commission Charbonneau.

En entrevue avec Benoit Dutrizac mercredi, Me Estelle Tremblay, avocate qui représentait le Parti québécois à la Commission sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (CEIC), mieux connue selon l’appellation «commission Charbonneau», a expliqué les conséquences de mentir sous serment.

«Rendre un faux témoignage, c’est une infraction criminelle. Lorsqu’elle a témoigné en juin 2014 (à la commission Charbonneau), Madame Trépanier n’a pas dit ce qui est relaté ce matin. Si les informations du Journal de Montréal sont exactes, oui (ses mensonges), c’est grave.»

Semaine à huis clos controversée

Concernant les informations révélées par le Journal de Montréal au sujet de Madame Trépanier, Me Tremblay n’est pas surprise. Selon l’avocate, la commission Charbonneau n’a pas réussi à faire toute la lumière en ce qui concerne le financement politique.

Elle rappelle qu’au cours de la semaine du 24 mars 2014, soit une semaine avant les élections provinciales d’avril 2014 où le Parti libéral a été réélu, les témoignages de recruteurs financiers libéraux se sont tenus à huit clos.

«Mais ce qui a été difficile avec la commission Charbonneau, c’est que tous ses recruteurs de fonds ont été entendus à huit clos, hors de la présence de tout le monde. Ça ferait longtemps qu’on connaîtrait la vérité, si la commission n’avait pas utilisé le huit clos pour nous empêcher d’avoir accès à ces informations. Nous n’avons jamais pu avoir la transcription des notes sténographiques. Je suis fondée de croire que des personnes attachées au Parti libéral ont été interrogées et jamais le public, ni les participants n’ont eu connaissance de ce qui c’était dit. Tout ce qu’on a su de façon publique, c’est que ce qu’ils auraient dit n’aurait pas été intéressant. Mais pour moi, d’avoir la version de ces gens était une question éminemment intéressante. Le public aurait pu se faire son idée sur la version des gens qui avaient été affectés au financement politique des partis provinciaux. Donc les Québécois ont voté en avril 2014 sans savoir ce qui c’était dit durant cette fameuse semaine. La population du Québec aurait dû comprendre comment fonctionnaient M. Bibeau et ses employés, quelle influence il avait sur le gouvernement. Ainsi, la population aurait dû comprendre comment fonctionne le financement politique et son lien sur les actions du gouvernement. Comprendre quelle est l’influence que les donateurs politiques obtiennent.

«On se retrouve aujourd’hui avec un travail carrément inachevé. La décision de la commission Charbonneau de rendre cette partie de la preuve imperméable aux yeux du public était une décision des plus discutables sur le plan juridique. Avec le recul, pour moi (la commission Charbonenau) c’est une impasse. Deux commissaires s’opposaient sur la notion de lien, les témoignages les plus importants, ceux qui auraient permis au public de comprendre comment ils auraient dû voter la semaine d’après, n’ont pas été entendus. Ce n’est pas un exercice satisfaisant. »