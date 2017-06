Rencontre publique impliquant Bill Clinton et Jean Chrétien à Montréal

L'ancien président américain Bill Clinton et l'ex-premier ministre canadien Jean Chrétien/Photo: archives PC / Frank Gunn

MONTRÉAL - L'ancien président américain Bill Clinton et l'ex-premier ministre canadien Jean Chrétien tiendront une rencontre au sommet à Montréal le 4 octobre afin de souligner l'importance et la solidité des liens d'amitié entre le Canada et les États-Unis.

Mentionnons qu'elle s'inscrit dans un contexte difficile pour les relations canado-américaines, qui traversent une zone de turbulence depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à Washington.

Selon La Presse, cette rencontre entre les deux anciens leaders, qui sera ouverte au public, s'inscrit dans une démarche plus large menée par le Canadian American Business Council, qui organise - au cours des prochains mois dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne - une série d'entretiens entre d'anciens présidents américains et les chefs de gouvernement canadiens de l'époque.

Le tout premier entretien aura d'ailleurs lieu mardi prochain à Dallas, au Texas, et mettra en vedette l'ancien président George W. Bush et l'ex-premier ministre Stephen Harper.

Le but est de rappeler, tant aux Canadiens qu'aux Américains, l'importance des relations entre leurs deux pays au moment où elles sont mises à rude épreuve, depuis que le président Trump a signifié son intention de renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain.

Rappelons aussi qu'il a haussé le ton dans le conflit sur le bois d'oeuvre et que la Maison-Blanche a confirmé sa décision de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur les changements climatiques.