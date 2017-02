Régis Labeaume invité à manger des saucisses

(98,5 FM) - Le maire de Québec Régis Labeaume reçoit des invitations en tout genre, provenant d'ordinaire des milieux des affaires, de l'économie ou du sport. Mais cette fois, c'est un charcutier qui l'interpelle.

Félipé St-Laurent, charcutier et propriétaire de la boutique de saucisses Ils en fument du bon, basée à Limoilou, a lancé une invitation au maire Labeaume qui n’a jamais mis les pieds dans son établissement.

Dans un message vidéo mis en ligne ce week-end sur la page Facebook de l'entreprise, on peut entendre Monsieur St-Laurent dire sur un ton familier : « Régis, Ils en fument du bon, ça fait deux ans qu’on est dans Limoilou, sur la 3e avenue à Québec. T’es jamais venu nous voir… Je t’ai vu, je t’ai rencontré, je t’ai invité… On a pris rendez-vous, tu as cancellé. Je n’ai jamais eu de nouvelles.

« Je suis fan de toi. Tu le sais, je te l’ai déjà dit. Je veux bien croire que tu es occupé, mais, Bro, on va se le dire, tu ne gères pas New York. Tu as le temps de passer deux minutes pour nous encourager. »

Au micro de Le Québec maintenant, Félipé St-Laurent a discuté de son message particulier avec Paul Houde.

Écoutez l’entrevue intégrale…