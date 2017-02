Récompense promise à l'arrestation de cet homme (vidéo)

On en parle en ondes : Divers Monic Néron 8h00 (3:21) Publié le mardi 21 février 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Monic Néron

(Cogeco Nouvelles) - La police de Montréal a installé, ce matin, un poste de commandement mobile dans le but d'amasser des informations du public pour l'aider à retrouver l'auteur de deux vols qualifiés et de deux tentatives de meurtre.

Un donateur anonyme offre aussi une récompense de 5000 dollars à la personne qui permettra l'arrestation et la condamnation de l'individu recherché.

Le 6 février au soir, un suspect aurait tiré sur un homme qui venait de refuser de lui remettre ses clefs de voiture et son téléphone cellulaire dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Le lendemain midi, c'est le même individu qui aurait fait feu sur la caissière d'un dépanneur de la Place Frontenac.

Cet homme a été aperçu sur des vidéos captées par des caméras de surveillance. Il est âgé entre 50 et 65 ans, mesure entre 1,62 m et 1,67 m et pèse entre 60 kg et 65 kg. Il a les cheveux gris courts avec une calvitie significative et porte des lunettes. L'homme boite et se déplace lentement.

Toute personne qui sait où se trouve cet homme ou qui se retrouverait en sa présence doit composer le 911 ou téléphoner Info-Crime Montréal au 514 393-1133.