Récent test de missile: nouvelle escalade de la menace posée par la Corée-du-Nord

Le Hwasong-14 a été lancé mardi dans le nord-ouest de la Corée du Nord./Photo: The Associated Press

Le Hwasong-14 a été lancé mardi dans le nord-ouest de la Corée du Nord./Photo: The Associated Press

WASHINGTON - Le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, a affirmé mardi que le plus récent essai de la Corée du Nord a été réalisé avec un missile balistique intercontinental.

M. Tillerson a soutenu qu'il s'agit d'une nouvelle escalade de la menace posée par la Corée du Nord pour les États-Unis et le monde. Il a indiqué que les États-Unis aborderaient les actions de Pyongyang devant le Conseil de sécurité des Nations unies.

Avant la déclaration du secrétaire d'État, l'armée américaine avait plutôt dit croire que la Corée du Nord avait tiré un missile de portée intermédiaire.

Le plus récent tir de missile balistique par la Corée du Nord survient au moment où le président américain Donald Trump semble réévaluer sa stratégie pour la région, ayant donné lieu jusqu'ici tant à des propos durs qu'à des signes de collaboration avec la Chine.

M. Trump a réagi promptement au nouveau tir de missile qui aurait franchi une plus haute altitude et une plus longue distance que les précédents, critiquant le dirigeant Kim Jong-un et exhortant la Chine à agir avec force contre la Corée du Nord et à «mettre fin à ce non-sens une fois pour toutes». Le président n'a toutefois pas offert de détails sur la voie à suivre.

Des officiels de la Maison-Blanche n'ont pas répondu aux questions concernant les propos de M. Trump.

Depuis qu'il a pris le pouvoir, M. Trump a parlé de confronter Pyongyang et de pousser la Chine à accentuer la pression sur la Corée du Nord, mais aucune de ces stratégies n'a produit de résultats rapides. La Maison-Blanche avait déjà menacé de mener des actions unilatérales, bien que les responsables de l'administration n'aient pas statué sur les prochaines actions.