Rachid Badouri animera un spectacle-bénéfice pour les sinistrés des inondations

(98,5 FM) - Touché par le malheur qui s'est abattu sur les sinistrés des inondations du mois de mai, l'humoriste Rachid Badouri a décidé de mettre sur pied un spectacle d'humour afin de leur venir en aide.

Ce spectacle intitulé «Nous pour vous» aura lieu lundi le 6 juin prochain à l’Olympia et réunira une pléiade d’humoristes bien connus.

«Le titre, je me suis fait dire par Peter MacLeod qu’il était poche, mais c’est Jérémy Demay qui l’a trouvé, alors appelez-le et envoyez-lui des messages. Ce n’est pas moi, c’est un Français qui a trouvé le titre», a-t-il rigolé en entrevue avec Benoit Dutrizac, jeudi.

Ébranlé par les images de quartiers inondés qu’il a vues à la télévision lors de la couverture médiatique des inondations qui ont affecté plusieurs régions du Québec au mois de mai dernier, Rachid Badouri estime que les sinistrés ont besoin d’aide plus que jamais.

«Je sais que le vent médiatique est passé ailleurs, c’est normal. Mais c’est là où ils en ont besoin de plus. J’ai été visité les sites qui ont été touchés par les inondations il y a trois jours et juste de les voir aller, ils sont exténués, fatigués. On voit vraiment l’ampleur des dégâts.»

Les billets de ce spectacle sont mis en vente au coût de 40$ et tous les profits seront remis à la Croix-Rouge canadienne afin qu’ils soient redistribués aux sinistrés.

Voici les infos :

Le spectacle «Nous pour vous»

-spectacle-bénéfice pour les sinistrés des inondations 2017

-présenté à 20h le lundi 5 juin par Rachid Badouri

-humoristes présents : Louis-José Houde, Laurent Paquin, P-A Méthot, Mariana Mazza, Mike Ward, Jérémy Demay, Eddy King et Rachid Badouri.