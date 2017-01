À quoi va ressembler Montréal en 2036?

On en parle en ondes : Entrevue avec Jean-Pierre Corbeil (9:59) Publié le mercredi 25 janvier 2017 dans Dutrizac Avec Benoît Dutrizac

(98,5 FM) - Statistique Canada a effectué une étude démographique et linguistique et selon ce rapport, le français perdra légèrement du terrain à Montréal d'ici 2036.

«Ce sont des projections et non des prévisions et ce qu’il en ressort, c’est que d’ici 2036, le Canada va se diversifier. Compte tenu du nombre d’immigrants que le Canada reçoit et que le Québec reçoit également, il est clair que la proportion d’immigrants devrait augmenter de façon assez importante.

«Au Canada, on en avait environ 21% en 2011 et on s’attend à en avoir entre 25 et 30% selon les scénarios d’immigration. Quant au Québec, on parle de 13% en 2011 et entre 18 et 22% de la population en 2036 qui est issue de l’immigration», a expliqué Jean-Pierre Corbeil, responsable du programme de la statistique linguistique à Statistique Canada.

Mais le spécialiste indique aussi qu’il faut ajouter la deuxième génération d’immigrants, c’est-à-dire leurs enfants, à cette statistique.

«On pourrait se retrouver grosso modo à Montréal entre 50-55% de la population qui est soit immigrante ou issue de parents immigrants.»

Selon le spécialiste, l’origine ethnique de l’immigration ne changera pas beaucoup. On continuera d’accueillir des gens de l’Afrique du Nord et de l’Europe. Il y aura également une immigration plus grande de l’Asie centrale et du Moyen-Orient.

Impact linguistique

Cet influx d’immigrants va également avoir des effets au niveau linguistique.

«Au Québec, on voit que l’anglais gagne du terrain même s’il y a de plus en plus d’immigrants qui tentent d’adopter le français comme langue principale. Pour ce qui est de l’Île de Montréal, en termes de langue principale, ça ne devrait pas changer énormément. Donc, on devrait avoir au moins 60% de la population qui tend à s’orienter vers le français. Mais à l’extérieur de l’Île de Montréal, on pourrait apercevoir une anglicisation qui pourrait se produire. Ça montre que le français semble perdre légèrement du terrain», a-t-il dit.