Québec solidaire est aux portes du pouvoir, estime GND

QUÉBEC - Gabriel Nadeau-Dubois ne manque ni d'assurance ni d'ambition. Le nouveau député solidaire de Gouin voit grand, très grand. Pour son parti et pour lui-même.

Selon lui, Québec solidaire est aux portes du pouvoir, prêt à former le prochain gouvernement. Et quand QS prendra le pouvoir, à court ou moyen terme, il sera prêt à occuper le siège de premier ministre du Québec.

Si ce scénario se présente, «c'est sûr que je ne reculerai pas», assure le jeune député avec aplomb, au cours d'une longue entrevue avec La Presse canadienne visant à faire le point sur ses débuts remarqués en politique active.

Candidat premier ministre?

Mais il faudra d'abord qu'il soit désigné par sa base comme porte-parole aux débats des chefs de la prochaine campagne électorale et candidat premier ministre, comme l'était sa prédécesseure dans Gouin, Françoise David. Les statuts de Québec solidaire font en sorte que le parti n'a pas de chef, mais plutôt deux porte-parole, un homme et une femme, lui-même et Manon Massé. Les membres devront donc choisir entre les deux, à l'automne.

Il ne se fera pas prier pour être candidat premier ministre. «Si les membres me le demandent, c'est sûr que je vais y aller», dit M. Nadeau-Dubois, qui n'entend reculer devant aucun défi.

«J'ai envie d'être ici un bon moment», dira-t-il à propos de sa présence à l'Assemblée nationale, où il semble à l'aise comme un poisson dans l'eau, même s'il n'a que deux semaines d'expérience parlementaire derrière la cravate.

«J'adore ça» la vie de parlementaire, commente-t-il, parce qu'elle est synonyme d'action. Depuis qu'il a été assermenté, il n'a pas chômé, multipliant les points de presse, posant des questions directement au premier ministre en Chambre, et potassant déjà ses dossiers en commission parlementaire.