Quatre hommes plus riches que 100 millions de personnes en Indonésie

DJAKARTA, Indonésie - Un rapport sur les inégalités en Indonésie affirme que les quatre hommes les plus fortunés détiennent plus de richesse que les 100 millions de personnes les plus pauvres du pays.

Le rapport d'Oxfam indique que l'Indonésie, qui compte une population de 250 millions d'habitants, se trouve au sixième rang des pays qui affichent le pire taux d'inégalités.

Le rapport blâme le "fondamentalisme des marchés" qui a permis aux plus riches de profiter de la plupart des avantages d'une forte croissance économique au cours des deux dernières décennies. Une inégalité marquée entre les hommes et les femmes est aussi montrée du doigt.

Le document souligne que la pauvreté extrême a grandement diminué depuis 2000, mais que 93 millions d'Indonésiens vivent toujours avec moins de 3,10 $ par jour, ce qui est considéré par la Banque mondiale comme le seuil de pauvreté modéré.

Oxfam avertit que l'instabilité sociale pourrait augmenter si le gouvernement ne s'attaque pas au problème de l'écart entre les riches et les pauvres.