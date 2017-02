Prix Grammy: cinq touches canadiennes qui ponctueront le gala

Les chanteur torontois The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye/Photo: archive Associated Press, Kevin Winter

Les chanteur torontois The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye/Photo: archive Associated Press, Kevin Winter

TORONTO - De grandes questions surviennent à l'approche de la cérémonie des prix Grammy, alors que la grande fête du milieu de la musique américaine se prépare dans le contexte d'un climat politique particulièrement tendu aux États-Unis.

L'animateur James Corden donnera le ton à la soirée, qui comprendra notamment des hommages à George Michael et Prince ainsi que des prestations d'Adele, Bruno Mars et Chance the Rapper.

La chanteuse québécoise Céline Dion présentera de son côté un prix, de même que d'autres grosses pointures telles que Jennifer Lopez, Ryan Seacrest et John Travolta.

Céline Dion est loin d'être la seule touche canadienne qui ponctuera le gala de cette année. Voici cinq moments à surveiller, de ce côté-ci de la frontière:

Le grand vide canadien

Si les chanteurs Drake et Justin Bieber sont en lice pour certains prix des plus prestigieux, aucun d'eux ne devrait être présent, selon toute vraisemblance. Drake est candidat dans huit catégories, mais sa tournée actuelle le requiert au Royaume-Uni ce week-end.

Justin Bieber - qui récolte quant à lui quatre nominations -n'a pas une aussi bonne excuse. Le volet international de sa tournée «Purpose» ne commence pas avant la semaine prochaine.

Une touche nordique

De nombreux musiciens originaires du nord sont nommés dans des catégories dont les grands gagnants seront couronnés au cours de la cérémonie qui a lieu en après-midi, dimanche. Parmi ceux qui devraient répondre présent figurent le duo électronique vancouvérois Bob Moses, le spécialiste du remix James Teej ainsi que l'ensemble jazz Darcy James Argue's Secret Society.

Le groupe autochtone Northern Cree livrera de son côté une prestation prévue à 15 h 30. Cette cérémonie «première» sera web-diffusée en direct.

En couple ou non?

Sont-ils ensemble ou non? Les tabloïdes ont salivé face aux rumeurs voulant que le dénommé The Weeknd fréquente la chanteuse Selena Gomez. Les deux artistes ont entretenu le mystère, refusant de confirmer le statut de leur relation. Il se pourrait donc que leur passage sur le tapis rouge soit le moment de vérité à ce chapitre.

Si la rumeur se confirme, le couple serait l'une des unions les plus puissantes de l'industrie de la musique. Quoi qu'il en soit, The Weeknd montera sur scène aux côtés de Daft Punk.

Tensions politiques au menu

Alors que le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, occupe les esprits de nombreux membres de la communauté artistique, il est probable que certains décident d'utiliser la tribune des Grammy pour faire des déclarations à saveur politique.

Certaines personnalités musicales de renom ont déjà fait savoir leurs impressions quant à Donald Trump, y compris Drake, qui a fait un bond dans la discussion politique jeudi. Le rappeur torontois a publié une photo de lui-même aux côtés de Barack Obama dans la Maison-Blanche et accompagnée de ce message: «J'espère que vous êtes quelque part en paix avec la famille. Nous nous ennuyons.»

Disputes torontoises

Les chances les plus probables qu'un Canadien rafle un prix, dimanche, mettent en rivalité deux artistes de Toronto, les rappeurs Tory Lanez et PartyNextDoor, un protégé de Drake, tous deux en lice pour la meilleure chanson R&B. Une querelle symbolique se trame, puisque Tory Lanez ne manque généralement pas une occasion de critiquer Drake. La victoire d'un des Torontois pourrait ainsi attiser des tensions.

Le gala de remise des prix Grammy sera diffusé sur les ondes de CBS dimanche à partir de 20 h.