Prison pour trois hommes qui ont diffusé un viol sur Facebook

STOCKHOLM - La justice suédoise a imposé mardi des peines de prison à trois hommes qui ont participé à un viol diffusé en direct sur Facebook.

Le tribunal du district d'Uppsala a envoyé un des trois accusés derrière les barreaux pour 27 mois, pour viol et aide à un viol. Les deux autres ont écopé de peines de six mois de prison.



Deux des hommes sont des citoyens afghans et le troisième est un Suédois d'origine afghane.



Le juge a déterminé que la femme, qui était âgée d'une trentaine d'années, était sous l'influence de la drogue et de l'alcool, et qu'elle était donc incapable d'avoir consenti à une relation sexuelle comme le prétendaient les accusés. Les trois hommes avaient eux aussi consommé de l'alcool.



Le tribunal a rappelé que la vidéo a suscité beaucoup d'intérêt en Suède et à l'étranger.



Les trois hommes devront également verser un dédommagement de presque 35 000 $ US à la victime.



Les suspects avaient été arrêtés en janvier à Uppsala, au nord de Stockholm, après que la police eut été informée de la diffusion des images en ligne et qu'elle soit intervenue pour y mettre fin.