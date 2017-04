Primeur - Des punaises de lit dans quatre wagons de l'AMT

(98,5 FM) - L'Agence métropolitaine de transport (AMT) a retiré certains de ses wagons de la circulation à la suite de la découverte de punaises de lit dans un train qui relie Montréal et Saint-Jérôme.

La porte-parole de l’AMT, Caroline Julie Fortin, a confirmé sur les ondes du 98,5 FM, samedi, qu’on soupçonnait la présence de cet insecte dans des wagons, dès jeudi.

«Ces voitures ont été retirées du circuit pour être inspectées. Il y a eu constat de la présence d’insectes qui s’apparentent à la punaise de lit. Elles ont été passées au produit d’extermination», a expliqué Mme Fortin.

En fait, quatre wagons sont infectés, jusqu’à présent. La porte-parole n’avait pas d’information quant à la quantité de punaises retrouvées dans les quatre voitures touchées.

«Toutes les autres voitures de nos lignes sont présentement inspectées. On devrait avoir terminé le travail en fin de journée, samedi», a précisé Caroline Julie Fortin.

«Il y a une certaine prolifération de ces insectes en Amérique du Nord, a-t-elle renchéri plus loin durant l'entrevue. C’est un enjeu qui ne touche pas seulement les sociétés de transport. Même quand on va en voyage, on nous donne des recommandations à propos de l’importance d’inspecter ses sacs et autres [effets personnels].»

Les clients de la ligne Montréal/Saint-Jérôme, qui auraient utilisé les services de l’AMT au cours de la semaine dernière, n’avaient toujours pas été avisés par la compagnie samedi matin.

Toutefois, la porte-parole de l'AMT a indiqué que des actions seront prises prochainement à cet égard.

»»» Veuillez écouter l’entrevue accordée par Caroline Julie Fortin