(Cogeco Nouvelles) - Les orages, chutes de grêles et vents violents qui ont affecté plusieurs régions du Québec, hier soir, ont causé de nombreuses pannes électriques.

À 5 heures ce matin, plus de 39 000 foyers étaient privés de courant.





La région la plus affectée est celle des Laurentides avec plus de 21 000.





Suivent dans l'ordre Lanaudière avec plus de 7 000 pannes et l'Outaouais avec plus de 4 000 pannes.