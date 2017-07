Pourquoi la Banque du Canada hausse-t-elle son taux directeur?

(98,5 FM) - La banque du Canada a haussé son taux directeur, mercredi, pour la première fois en sept ans.

Il s’agit d’une augmentation d'un quart de point de pourcentage, pour le porter à 0,75%.

Selon Bruno Therrien, planificateur financier au Groupe Investors, cette hausse n’est pas surprenante en soi. Mais ce qui le surprend, c’est le moment où cette hausse survient.

«On en parlait depuis un bout de temps, mais on ne s’attendait pas à ce que ça puisse arriver aussi tôt», a-t-il dit en entrevue avec Mathieu Beaumont.

Le planificateur financier explique que c’est la reprise économique qui a devancé la hausse.

«Mais l’économie va mieux que ce que l’on anticipait et c’est arrivé plus rapidement. On a créé le tiers des emplois qui s’est créé aux États-Unis et pourtant, on est un pays 10 fois plus petit. Donc, on voit qu’il y a une vigueur économique qui s’installe, le pétrole se porte mieux.»