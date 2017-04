«Pour répondre aux préoccupations des gens», le PDG de Bombardier retarde une partie de sa hausse salariale d'un an

(Cogeco Nouvelles) - Pas question pour le grand patron de Bombardier de renoncer à sa hausse de rémunération.

Face à la grogne de la population, il a annoncé et confirmé ce matin au 98,5 FM, que le versement de plus de la moitié de la rémunération des membres de la haute direction pour 2016 est reporté d'un an, à 2020, conditionnellement à l'atteinte d'objectifs de performance.

Moi ce que j'ai fait, pour répondre aux préoccupations des gens, j'ai rajouté un an avant qu'on puisse bénéficier... (du salaire projeté)», expliquait-il à Paul Arcand. Et on va casher seulement, et seulement si, on performe. Et si on performe non seulement nous les dirigerants de l'entreprise vont en bénéficier, mais le Québec va en bénéficier, nos employés vont en bénéficier et on va être capable de créer des emplois ici. Pour moi, c'est ca le plus important.»