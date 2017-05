Portugal: Deux jeunes bergers proclamés saints par le pape François à Fatima

FATIMA, Portugal - Le pape François a ajouté deux jeunes bergers portugais dans le rang des saints catholiques, samedi, en honorant Francisco et Jacinta Marto qui ont rapporté, il y a cent ans, avoir eu des visions de la Vierge Marie.

Le souverain pontife a proclamé les deux enfants, un frère et une soeur, saints au début d'une messe marquant le centenaire de ces apparitions de la Vierge.

Selon le Vatican qui citait les autorités portugaises, un demi-million de personnes ont assisté à la cérémonie sur la vaste place publique du sanctuaire de la basilique de Fatima, au Portugal.

Plusieurs fidèles avaient passé les jours précédents dans cette ville pour prier en silence ou pour réciter des rosaires devant une statue de la Sainte-Vierge.

Samedi, le public s'est mis à applaudir aussitôt que le pape François a lu sa proclamation.

Francisco et Jacinta, âgés respectivement de 9 et 7 ans, ainsi que leur cousine de 10 ans, Lucia, ont affirmé en date du 13 mars 1917 avoir vu la Vierge Marie leur apparaître pour la première fois pendant qu'ils s'occupaient de leurs moutons.

Elle leur aurait confié trois secrets: une vision de l'enfer (interprétée comme étant la Deuxième Guerre mondiale), et la montée et la chute du communisme. Le Vatican a dit en 2000 que le troisième secret annonçait la tentative d'assassinat de Jean Paul II en 1981.

Le frère et la soeur sont morts deux ans plus tard d'une pneumonie, à l'âge de neuf et 11 ans.

Le regretté pape Jean-Paul II les avait béatifiés à Fatima le 13 mai 2000, le jour même où le Vatican révélait le troisième et dernier secret.