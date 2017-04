Pont Mercier: Québec va construire une nouvelle structure

MONTRÉAL - Le pont Honoré-Mercier, qui relie le territoire mohawk de Kahnawake sur la rive-sud à l'arrondissement LaSalle sur l'île de Montréal, aura une nouvelle structure en direction de la Rive-Sud.

Le député de Châteauguay et président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, en a fait l'annonce dimanche matin en compagnie du ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley.

La nouvelle structure sera bâtie en parallèle au pont actuel, ce qui permettra «d'achever ces travaux plus rapidement et plus efficacement», a déclaré le ministre Moreau par voie de communiqué.

Des travaux d'entretien se poursuivront sur l'ancienne structure, qui est âgée de plus de 80 ans, pour s'assurer qu'elle demeure fonctionnelle et sécuritaire jusqu'à la fin de la construction de la nouvelle.

Celle-ci sera dotée de deux voies de circulation et d'une voie multifonctionnelle.

L'échéancier et le coût du projet ne sont pas encore connus puisqu'un dossier d'affaires n'a pas encore été déposé. Toutefois, il est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, ce qui signifie qu'il est estimé à plus de 100 millions $.

Le ministre des Transports, Laurent Lessard, souligne que cette solution représente le «meilleur investissement tant d'un point de vue financier que technique, humain et environnemental».

Selon un document du ministère, le projet sera plus durable et moins coûteux qu'une réfection majeure de l'ancienne structure.

«De plus, la durée des travaux de reconstruction dans un nouvel axe est inférieure aux autres options analysées», est-il écrit sur le site du ministère.

La nouvelle structure permettra de profiter de la pleine capacité du pont et d'offrir une plus grande partie de trottoir aux cyclistes et piétons, selon le ministère.