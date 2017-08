On en parle en ondes : Divers Julie-Christine Gagnon 6h55 (6:05) Publié le mercredi 09 août 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Julie-Christine Gagnon

(Cogeco Nouvelles) - La Ville de Montréal a payé, depuis un an et demi, plus de 15 millions de dollars à ses policiers pour gérer les feux de circulation aux abords des chantiers routiers.

Le Journal de Montréal indique que le quart du surtemps accordé aux policiers du SPVM, en 2016, a été consacré dans ce secteur d'activité.

Les dépenses en heures supplémentaires pour la gestion des feux de circulation ont plus que doublé de 2014 à 2016.