Plusieurs performances de célébrités aux 59e Grammy Awards, ce soir

(98,5 FM) - Dimanche soir se déroula la 59e cérémonie des Grammy Awards au Staples Center à Los Angeles. Animée par James Corden, elle proposera plusieurs performances de vedettes telles Beyoncé, Adele, Katy Perry, The Weeknd, Daft Punk, Carrie Underwood, John Legend et Bruno Mars.

Un texte de Jean-François Cyr

C’est notamment une grosse année pour la chanteuse Beyoncé, qui figure en tête des nominations : on retrouve son nom dans neuf catégories y compris les trois plus prestigieuses, dont celle du meilleur album. Rappelons qu'elle a marqué le milieu de la musique en 2016 avec son très bon Lemonade, un sixième disque studio qui touche au R'n'B, au hip-hop, au rock et au country.

Rihanna ont pour sa part huit nominations. Quant à Adele, elle n’est pas en reste avec cinq nominations.

Qui de Beyoncé, de Rihanna ou d'Adele sera élue reine de la musique pop en 2016 ? C'est à voir, mais disons que Beyoncé à de très grosses chances de remporter le titre, elle qui a déjà 20 Grammy dans sa collection.

N'oublions pas que du côté masculin, Drake et Kanye West détiennent huit nominations chacun.

Soulignons que la chanteuse Lady Gaga offrira une performance avec le groupe Metallica, qui est d’ailleurs en nomination pour le meilleur album avec Hardwired…To Self-Destruct.

Notons que pour la première fois, les Grammy Awards accepte dans les différentes catégories les chansons diffusées uniquement sur des sites de musique en écoute continu.

Une série d’hommages sera par ailleurs dédiée aux grands noms de la musique Prince et George Michael, qui sont décédés l’an passé.

Présentation du tapis rouge dès 19h et ouverture de la cérémonie une heure plus tard.

Bien entendu, il sera possible de visionner la cérémonie sur certaines chaînes télévisées. Il sera également possible de suivre en direct les Grammy Awards sur Internet grâce à un streaming de CBS, qui diffusera l’événement.

