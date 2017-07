Pierre Lapointe et Coeur de Pirate dans la playlist de Justin Trudeau

(98,5 FM) - Justin Trudeau a dévoilé, samedi, ses chansons favorites, alors que Spotify a rendu public son «PM Mix».

La playlist estivale du PM Justin Trudeau compte 39 chansons, dont la majorité d’entre elles proviennent de chanteurs ou de groupes canadiens.

Les chansons sélectionnées par le premier ministre du Canada sont ses chansons favorites du moment ou celles qu’il écoute depuis longtemps.

Parmi les artistes canadiens anglophones, on retrouve The Tragically Hip, Drake, Adam Cohen, Sarah McLachlan et Hedley.

Du côté francophone, Justin Trudeau a choisi des chansons d’Éric Lapointe, Cœur de Pirate et Charlotte Cardin.

Ce n’est pas la première fois qu’un chef d’État se prête à ce jeu. Barack Obama a également fait ses suggestions musicales tout au long de ses huit années de mandat à la tête des États-Unis.

Voici la liste complète des choix musicaux de Justin Trudeau: