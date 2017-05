Pierre Beaudoin quittera la présidence exécutive du conseil de Bombardier

Alain Bellemarre (à gauche) et Pierre Beaudoin/PC

MONTRÉAL - Bombardier annonce aujourd'hui que Pierre Beaudoin entend quitter le 30 juin prochain son poste de président exécutif du conseil d'administration.

La multinationale montréalaise ajoute que M. Beaudoin continuera de servir à titre de président non exécutif du conseil d'administration.

Le changement de poste de M. Beaudoin reste sujet à l'approbation formelle du conseil d'administration de Bombardier. La direction prévoit qu'elle devrait être obtenue après l'assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu, ce matin, à Dorval.

Dans un communiqué, Pierre Beaudoin écrit que ce changement reflète le grand succès de la transition du leadership exécutif de Bombardier à Alain Bellemare, président et chef de la direction.

Quatre des plus importants gestionnaires de caisses de retraite du Canada, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, ont manifesté leur opposition à la réélection de Pierre Beaudoin à la tête du conseil d'administration.

Ces investisseurs institutionnels, tout comme d'autres caisses de retraite aux États-Unis, se sont aussi élevés contre à l'approche de l'avionneur en matière de rémunération de ses hauts dirigeants.