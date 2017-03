Photos de militaires nues: le Pentagone enquête sur les Marines

WASHINGTON - Le Pentagone enquête sur certains membres du corps des Marines qui auraient publié des photographies de leurs consoeurs ou d'autres femmes nues, dont certaines prises à l'insu des sujets, sur une page secrète sur Facebook.

Les photographies - dont certaines de femmes non identifiées à divers stades de nudité - ont été diffusées sur la page «Marines United» qui regroupe des Marines mâles toujours en service actif ou à la retraite, des membres des forces navales et des Royal Marines britanniques. Plusieurs ont écrit des commentaires obscènes au sujet de certaines de ces femmes, ont indiqué les autorités.



Ces images ont été retirées de la page, ont-elles ajouté.



L'enquête a été confiée au Service des enquêtes criminelles de la Marine.



Le commandant en chef du corps des Marines, le général Robert B. Neller, a refusé de commenter directement l'enquête en cours. Il a toutefois déclaré, par voie de communiqué, que «quiconque s'en prend, d'une manière inappropriée, sur Internet ou ailleurs, à un Marine, est répugnant et fait preuve d'un manque de respect».



On ignore pour l'instant le nombre de Marines et de membres de d'autres corps en service actif font l'objet de l'enquête. Un officier des Marines, parlant sous le couvert de l'anonymat, a dit qu'au moins un contractuel avait perdu son emploi après avoir publié un lien vers les photographies.



Plus de deux dizaines de femmes en service actif sont identifiées par leur nom et leur grade sur la page secrète sur Facebook. L'endroit où la photographie a été prise est également révélé.