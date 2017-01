Pas facile d'être un partisan de Donald Trump (vidéo)

(98,5 FM) - Dans sa plus récente expérience sociale, le youtubeur Joey Salads s'est fait passer pour un partisan de Donald Trump dans les rues de Manhattan, à New York, et le résultat est assez fascinant.

En se baladant simplement avec la fameuse casquette «Make America Great Again», Salads a été poussé, insulté et il s'est aussi fait cracher au visage. Rien de moins.

Dans le comté de Manhattan, à peine 9,9% des électeurs ont choisi Trump lors des élections du 8 novembre contre 86,4% pour la démocrate Hillary Clinton.

Joey Salads, de son vrai nom Joseph Saladino, est suivi par des millions de personnes sur YouTube, Facebook et Twitter principalement.

Ses expériences ne sont pas toujours sérieuses, mais celle-ci met en lumière le danger d'afficher ses couleurs politiques aux États-Unis...