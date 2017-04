Ottawa et Québec estiment que Bombardier a répondu aux critiques

La ministre québécoise Dominique Anglade

MONTRÉAL - Québec et Ottawa estiment que Bombardier a répondu aux critiques de la population entourant les salaires de ses patrons en décidant de retarder d'un an, jusqu'en 2020, une partie de leur rémunération pour l'année 2016.

En marge du coup d'envoi de la Semaine internationale de l'aérospatiale, lundi, à Montréal, les deux ordres de gouvernement n'ont toutefois pas voulu dire si le constructeur d'avions et de trains devrait aller encore plus loin pour calmer la grogne.

Au cours d'une mêlée de presse, la ministre de l'Économie, Dominique Anglade, a affirmé que Bombardier avait «besoin d'entendre ce que la population avait à dire», ajoutant que la proposition annoncée la veille par l'entreprise reflétait «cette compréhension».

Celle-ci n'a pas voulu dire si elle était à l'aise de voir les dirigeants de la société conserver leurs primes de rendement en argent alors qu'elle a affiché une perte nette de 981 millions $ US l'an dernier et que ses revenus ont reculé.

De son côté le ministre fédéral de l'Innovation, Navdeep Bains, a estimé que l'avionneur avait commencé à prendre des moyens pour calmer la grogne entourant la rémunération de sa haute direction.

Augmentations de salaire, coupures de personnel

Au terme d'une tempête médiatique de plusieurs jours, Bombardier a compris cette frustration, a-t-il expliqué au cours d'une mêlée de presse. Le ministre a indiqué que l'entreprise devait adopter une "approche différente", sans aller jusqu'à dire qu'elle devait en faire davantage.

Plusieurs ont fait part de leur indignation en raison du montant global, qui tient compte des primes, de la rémunération en actions et de la valeur du régime de retraite, de 32,6 millions $ US, en hausse de 50 pour cent sur un an, octroyé aux six plus hauts dirigeants. Ce montant était jugé indécent, alors que Québec a injecté 1,3 milliard $ dans la CSeries et que le gouvernement Trudeau vient de consentir un prêt de 372,5 millions $.

D'ici la fin de 2018, Bombardier devrait en plus avoir éliminé quelque 14 500 postes à travers le monde.