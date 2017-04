Oslo: engin explosif désarmé près d'un métro

STAVANGER, Norvège - La police norvégienne a dressé un périmètre de sécurité autour d'une station de métro de la capitale, Oslo, après avoir découvert un engin explosif qui a finalement été désarmé.

Le compte officiel de la police sur Twitter a indiqué qu'un suspect avait été arrêté.



M. Pedersen a relaté que l'engin a été découvert sur une rue commerciale très achalandée, dans la nuit de samedi à dimanche. Le quartier de Gronland a été bouclé et les policiers ont évacué les bars et les restaurants du secteur.



La police n'a donné aucun détail concernant le suspect ni sur le type d'engin explosif.



Le niveau d'alerte a été porté à élevé en Norvège à la suite de l'attaque terroriste qui a tué quatre personnes et blessé 15 autres dans la Suède voisine.