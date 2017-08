Orages et grêle font des dégâts, mais l'état d'urgence levé

MONTRÉAL - L'état d'urgence a été levé samedi à 17 h 00 à Napierville, en Montérégie, près de 24 heures après les inondations causées par une pluie diluvienne.

En après-midi, la municipalité recensait entre 200 et 250 bâtiments inondés par des refoulements d'égouts qui n'ont pu absorber la pluie intense qui s'est déversée en l'espace de deux heures et demie, vendredi soir, vers l'heure du souper.



En entrevue à La Presse canadienne, le maire suppléant Daniel Dumontier a expliqué que les employés municipaux des travaux publics et du service des incendies avaient dû procéder à la vérification des réseaux d'égout et d'aqueduc avant de pouvoir lever l'état d'urgence.



Selon M. Dumontier, il n'y avait plus de risque de débordement nulle part en début de soirée quoique le niveau de la rivière l'Acadie demeure élevé sans être alarmant.



L'heure est donc au nettoyage pour les citoyens touchés par ces inondations, qui doivent d'abord se tourner vers leurs assureurs.



Les violents orages et la grêle qui ont frappé la région vendredi ont causé des dégâts importants, en plus de priver d'électricité des milliers d'abonnés.



Saint-Constant et Saint-Isidore figurent également parmi les municipalités les plus touchées. Des arbres ont été déracinés par la force des vents. Un producteur de poivrons a perdu toute sa récolte, en raison de la grêle.