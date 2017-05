«On n'est pas un syndicat de bras de fer»

(98,5 FM) - Bien qu'il perde son poste à l'exécutif du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal mis en tutelle mardi, Claude Sauvé se réjouit de la décision prise par l'organisation nationale.

Par voie de communiqué mardi matin, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a annoncé qu’il avait mis le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301, sous tutelle en raison de «graves difficultés de fonctionnement».

On se souviendra que la section locale 301, dirigée par Chantal Racette, avait notamment défrayé la manchette l’hiver dernier lorsque des membres ont appris qu’ils avaient été mis sous écoute par la présidente.

Membre de l’exécutif qui exigeait plus de transparence au niveau des dépenses syndicales de la part de la présidente, Claude Sauvé a été stupéfait de découvrir, en rentrant chez lui en novembre dernier, un inconnu en train d’installer un GPS sur la voiture de son épouse.

Malgré ses différends avec la présidente, M. Sauvé affirme qu’il aurait préféré que toute cette situation se règle à l’interne.

«Je me suis fait attaquer publiquement depuis le mois de novembre que ça dure notre saga. On a eu une rencontre avec le président national au mois de mars et il demandait à ce que ça se règle à l’interne et d’arrêter de nettoyer ça dans les journaux et les médias. Mais il n’y a rien qui a changé depuis qu’il est venu. La présidente Chantal Racette a continué de prendre des décisions sans nous en parler», a-t-il dit en entrevue à l’émission Dutrizac.

Encore de l'intimidation

La semaine dernière, un incident impliquant le directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique semble être la goutte qui a fait déborder le vase. Alors qu’il se trouvait au Palais des Congrès de Québec, Marc Ranger aurait fait l’objet d’intimidation de la part de certains membres du Syndicat des cols bleus de Montréal.

Bien qu’il ne puisse confirmer l’incident, M. Sauvé se réjouit que l’organisation nationale ait agi, car selon lui, il est inacceptable d’utiliser l’intimidation en 2017.

«Il y a quelqu’un à Ottawa qui a décidé d’agir et je veux les remercier. Il faut arrêter ça. L’intimidation. On n’est pas un syndicat de bras de fer, ça ne marche plus en 2017.»

L'ancien président du Syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal, Michel Parent n'est pas surpris par cette tutelle.

«J'ai moi-même été intimidé parce qu'on trouvait ça inacceptable que je donne mes opinions à des journalistes qui me le demandaient. On m'a alors dit: ''Tu vas la fermer ta yeule parce que je vais t'arracher la tête!''», a-t-il confié à Mathieu Beaumont, à l'émission Dutrizac.