(98,5 FM) - C'est presque devenu son modus operandi. Une fois de plus, l'État islamique a revendiqué l'attaque terroriste qui a fait de nombreuses victimes à Barcelone alors qu'un véhicule a foncé sur la foule réunie sur La Rambla.

Jusqu’à présent, les autorités espagnoles parlent d’au moins 13 morts et près d’une centaine de blessés.

Une fois de plus, les terroristes ont utilisé une fourgonnette comme véhicule bélier pour faire un maximum de victimes.

«Les terroristes ont trouvé un moyen très ‘’low-cost’’, très facile à faire puisqu’avec une simple carte bleue, on peut louer une voiture ou un van et on peut foncer dans la foule. Si les services de renseignements n’ont pas, en amont, un renseignement très précis qui va permettre de démanteler une équipe qui va passer à l’acte, c’est impossible à prévenir», a expliqué Frédérick Helbert, grand reporter et spécialiste du terrorisme.

Selon les informations du journaliste, la CIA avait alerté, il y a deux mois, ses homologues espagnols sur un possible attentat qui visait justement La Rambla durant la période estivale.

Terrorisme nouveau genre

Sur les ondes du 98,5 FM, Frédérick Helbert a indiqué ce qui pouvait motiver ces gens à passer à l’acte.

«Ils n’ont pas d’objectifs politiques. On fait face à un terrorisme du troisième type. On ne peut rien négocier avec ces gens-là. Ces gens-là vont vers la mort. Ils sont dans une guerre absolue et malheureusement, contrairement à ce qu’on pourrait penser, ils gagnent des appuis.»

De plus, le fait que l’ÉI fait croire aux djihadistes qu’ils auront accès au paradis s’ils tuent des fidèles est un argument qui attire des personnes mentalement déséquilibrées.

«Il y a des gens qui sont déséquilibrés et il y a un effet d’entraînement. Ces gens ne sont pas fichés, connus ou repérables. Et ces gens-là, tout d’un coup, vont passer à l’action.»