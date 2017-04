«On est en train d'ébranler les colonnes du temple libéral» - Nathalie Roy

(98,5 FM) - À la suite des nombreuses révélations ternissant l'image du Parti libéral en matière de fraude et trafic d'influence, les partis de l'opposition s'entendent. Ils exigent que la vérité soit faite.

Au cours de la semaine, le Parti libéral a vraiment été malmené. Des journalistes de trois médias différents ont fait des révélations choquantes qui a placé le gouvernement de Philippe Couillard dans l'embarras.

D’abord, le Journal de Montréal a écrit que l’ancien premier ministre Jean Charest et l'argentier non officiel du Parti libéral, Marc Bibeau, auraient été ciblés par l'UPAC dans le cadre d'une vaste enquête criminelle.

Mercredi, Radio-Canada a affirmé que le chef de cabinet de Philippe Couillard, Jean-Louis Dufresne, avait eu des relations d’affaires avec Marc Bibeau qui fait l'objet d'une enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Puis, jeudi matin sur les ondes du 98,5 FM, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, a affirmé qu'une enquête datant de 2012 et impliquant deux élus libéraux était bloquée de façon inexpliquée.

«Les gens disent : ‘’ah c’est de la vieille histoire, le financement. Ils sont tous pareils, ils sont tous sales’’. Attention! On est en train d’ébranler les colonnes du temple libéral. Il y a quelque chose qui se passe avec toutes les révélations des journalistes», estime Nathalie Roy, député de Montarville de la CAQ, qui s'est entretenu avec Benoit Dutrizac.

«Ce qu’on se rencontre avec les enquêtes journalistiques, c’est que ce sont tous les mêmes acteurs (du temps de Charest et du temps de Couillard), mais dans des rôles différents.»

«Il faut se concentrer sur le fait que M. Couillard défend encore son chef de cabinet de manière inappropriée. Il devrait être démis de ses fonctions immédiatement»,a pour sa part clamé Amir Khadir, député de Mercier élu sous la bannière de Québec Solidaire.

Quant à Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éthique et d’intégrité et de sécurité publique, le ras-de-bol des députés de l'opposition commence à se propager.

«Cet agacement, il n’est pas seulement d’un côté de la chambre. Il y a des députés chez les libéraux qui se disent qu’ils ne sont pas venus en politique pour s’associe à ça! Alors faites le ménage, pis ça presse.

«Si vous saviez comment c’est difficile d’avoir accès à un ministre, surtout dans l’opposition. Ils (Violette Trépanier et Marc Bibeau) ont un accès direct. Et ce n’est pas une conseillère politique, c’est la collectrice de fond. Il n’y a pas d’étanchéité ou de pare-feu entre les deux. Et ça s’ajoute à combien d’autres allégations sérieuses», ajoute M. Bérubé.

Le péquiste admet toutefois que le pouvoir des députés dans l'opposition pour faire changer les choses au gouvernement est assez restreint étant donné que le Parti libéral est majoritaire en Chambre.