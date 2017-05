«On a demandé à M. Couillard de faire un geste fort» - Nathalie Roy

(98,5 FM) - La Coalition Avenir Québec a officiellement demandé au gouvernement Couillard, mardi, de changer la façon de nommer le grand patron de la Direction des poursuites criminelles et pénales.

Actuellement, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) est nommé par la ministre de la Justice.

Mais à la suite des allégations d'Yves Francoeur, la Coalition Avenir Québec demande au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, de changer la façon de choisir le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

«On a fait la demande ce matin parce qu'il y a un début de crise de confiance dans tout l'appareil public, la police, les procureurs de la Couronne, la DPCP et l'UPAC. On se rencontre que ces trois grandes institutions ont des patrons qui sont nommés par le gouvernement. Ça n'a pas de bon sens. On a demandé à M. Couillard de faire un geste fort en acceptant de nommer le grand patron du DPCP au deux tiers de l'Assemblée nationale», a expliqué Nathalie Roy, député de Montarville et porte-parole de la CAQ en matière d'intégrité.

La CAQ désire ce changement afin de favoriser l'indépendance du DPCP.

«On dit qu'il y a la justice et l'apparence de justice et l'un est aussi important que l'autre. Même chose au niveau de l'indépendance de nos institutions. Et selon des sondages, cette apparence d'indépendance est ébranlée.»