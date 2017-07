O.J. Simpson veut obtenir sa libération conditionnelle

LOVELOCK, Nevada - L'ancien joueur de football et acteur américain O.J. Simpson doit comparaître, jeudi, dans une prison du Nevada, afin de plaider pour sa libération conditionnelle.

Simpson a passé plus de huit ans derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable de vol à main armée et d'agression armée et avoir tenté de s'emparer de souvenirs sportifs dans une chambre d'hôtel économique de Las Vegas, en 2008.

Simpson, désormais âgé de 70 ans, demandera à quatre membres de la commission des libérations conditionnelles de faire en sorte qu'il retrouve sa liberté en octobre, une décision qui semble possible considérant le bon dossier du célèbre sportif durant le temps qu'il a passé en détention.

On s'attend à ce que Simpson, un joueur étoile qui avait été admis au Panthéon de la renommée du football professionnel en 1985, réitère le fait qu'il a tenu sa promesse de rester loin de tout problème durant son séjour en prison.

Il devrait aussi mentionner le fait qu'il agit à titre d'entraîneur dans le gymnase de la prison et qu'il conseille d'autres détenus.

Les mêmes commissaires auxquels Simpson s'adressera lui avaient accordé, en 2013, une libération conditionnelle pour certains des 12 chefs dont il a été reconnu coupable.

L'avocat Malcom LaVergne, un ami proche de Simpson, sa soeur Shirley Baker et sa fille Arnelle Simpson doivent tous plaider pour sa libération au cours de l'audience.

Simpson devrait en outre parler de ce qu'il entend faire s'il se voit accorder sa libération, et préciser où il entend vivre après avoir complété un minimum de neuf ans sur sa peine de 33 ans d'emprisonnement.

En 1995, il avait été acquitté du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de l'ami de celle-ci, Ronald Goldman.

Sa responsabilité avait toutefois été reconnue devant une cour civile en 1997, laquelle lui a ordonné de verser 33,5 millions $ aux survivants, notamment à ses enfants et à la famille Goldman.